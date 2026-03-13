Il supermercato Pam di via Marzabotto a Montale chiude i battenti sabato 14 marzo 2026. Con questa data termina l’attività di quello che era conosciuto come «Il Colzi», nome che rimane impresso nella memoria dei residenti. La chiusura segna la fine di una presenza storica nel quartiere, lasciando un vuoto nel panorama commerciale locale.

Montale (Pistoia), 13 marzo 2026 – Sabato 14 marzo chiude il supermercato Pam di via Marzabotto, quello che ancora viene chiamato «Il Colzi » dal nome che aveva al tempo del primo proprietario. Da qualche giorno alla vetrata d’ingresso è stato affisso un foglio con la comunicazione alla clientela: «Il supermercato Pam di Montale cesserà definitivamente la propria attività in data 14 marzo 2026» e un ringraziamento «a tutti i clienti per la fiducia e il supporto dimostrati nel corso degli anni». All’interno del negozio gli scaffali sono ormai semivuoti e a ogni corsia è stato affisso l’avviso di uno sconto del 20 per cento su tutta la merce. Una mesta svendita finale che non lascia spazio a prospettive di riapertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il piccolo supermercato si arrende. L’ultimo giorno del ‘Colzi’

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