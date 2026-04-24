Marco Travaglio ha criticato il ministro Nordio riguardo alla definizione di reati di modica entità. Durante un intervento a Milano, il giornalista ha evidenziato come l'attenzione sia rivolta alla quantità di danni economici piuttosto che alla natura dell'atto illecito. La discussione si concentra sui criteri adottati per classificare e perseguire i reati, con particolare attenzione alla distinzione tra reati di diversa gravità.

? Cosa sapere A Milano Marco Travaglio critica l'approccio del ministro Nordio sulla modica entità dei reati.. Il giornalista ipotizza un'estensione dei criteri di soglia minima anche ad altri illeciti penali.. A Milano, durante un incontro organizzato dagli studenti della lista Unisì presso la Statale, Marco Travaglio ha commentato l’attività parlamentare del ministro Nordio toccando il tema della modica entità delle tangenti. Il direttore ha preso la parola a margine dell’evento universitario per analizzare le recenti dinamiche in Aula, concentrandosi su una specifica espressione utilizzata dal titolare della giustizia. Secondo quanto emerso dal confronto con i presenti, l’attenzione si è focalizzata sulla possibilità di estendere il concetto di quantitativo ridotto anche ad altri ambiti illeciti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travaglio attacca Nordio: la deriva della “modica entità” nei reati

Travaglio su Nordio: A una certa ora del pomeriggio non è più lucido...

Notizie correlate

Leggi anche: L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto? Avanti così…”

Travaglio a La7: “Riforma Nordio? Un’esplosione di spesa pubblica. Non cambia nulla nei processi ma ci costerà il triplo”“Quella di Nordio è un’arma di distrazione di massa per nasconderci un’altra questione di soldi, che spiega perché hanno tanta fretta a fare i...

Panoramica sull’argomento

Referendum, Travaglio a La7: Alta Corte disciplinare? Hanno scritto la legge coi piedi perché sono degli analfabetiIl direttore del Fatto, in particolare, attacca duramente l’impianto normativo dell’Alta Corte disciplinare, definendolo pasticciato e incostituzionale nei fatti. La riforma Nordio, infatti, modifica ... ilfattoquotidiano.it

Travaglio e la bacchettata di Trump a Meloni: La premier doveva pensarci primaPiù che una marcia su Roma, Marco Travaglio, all'indomani della rottura tra Trump e Giorgia Meloni, vede una retromarcia: così scrive il direttore del Fatto Quotidiano nel suo consueto editoriale. La ... tag24.it