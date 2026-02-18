Travaglio a La7 | Riforma Nordio? Un’esplosione di spesa pubblica Non cambia nulla nei processi ma ci costerà il triplo
Marco Travaglio ha criticato la riforma Nordio durante la trasmissione di La7, sottolineando che porterà a un aumento drastico della spesa pubblica. Secondo il giornalista, la proposta non modifica i processi, ma comporterà costi triplicati. Travaglio ha spiegato che dietro questa manovra si nasconde un’operazione di distrazione, mentre in realtà si tratta di una spesa enorme che richiederà nuovi fondi statali. La fretta di approvare i decreti attuativi deriva proprio dalla necessità di allocare più risorse.
“ Quella di Nordio è un’arma di distrazione di massa per nasconderci un’altra questione di soldi, che spiega perché hanno tanta fretta a fare i decreti attuativi: dovranno infatti stanziare una barcata di soldi se passa questa riforma”. È l’affondo del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che, a Otto e mezzo (La7) ribalta il terreno delle esternazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio circa i finanziamenti dei comitati per il No. Il punto, spiega Travaglio, sono i costi pubblici della riforma della Giustizia. Il direttore del Fatto puntualizza: “Abbiamo detto che la riforma Nordio non abbrevia di un nanosecondo i tempi della giustizia e che non cambierà nessuna delle decisioni che in questi mesi sono state tirate fuori per propagandare il Sì, perché per la famiglia del Bosco e per il delitto di Garlasco verrà deciso esattamente lo stesso, per il caso Tortora la decisione sarebbe stata identica, idem per i processi a Berlusconi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
