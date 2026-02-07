Licata anziano ferito a bordo imbarcazione | trauma cranico soccorso urgente e volo in ospedale Indagini in corso

Questa mattina un uomo di 70 anni è rimasto ferito nel porto di Licata. Secondo quanto si apprende, è stato colpito da un trauma cranico durante un incidente ancora da chiarire. È stato subito soccorso e, in codice rosso, trasportato d’urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Un incidente dai contorni ancora da chiarire ha visto coinvolto un uomo di 70 anni nel porto di Licata, in provincia di Agrigento. L’anziano, impegnato in verifiche su una barca, è scivolato e ha battuto la testa, riportando un trauma cranico che ha reso necessario un immediato trasporto via elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’evento, avvenuto nella giornata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza del 118, della polizia e dei Carabinieri, che hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

