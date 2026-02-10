Legge sul clima dell’UE ok del Parlamento al taglio delle emissioni del 90% entro il 2040

Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche alla legge sul clima, puntando a ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Ora si aspetta che gli Stati membri mettano in atto le misure necessarie per raggiungere questo obiettivo ambizioso.

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alle modifiche alla Legge sul clima dell’UE, fissando un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. La decisione, arrivata il 10 febbraio 2026 con 413 voti favorevoli e 226 contrari, introduce una maggiore flessibilità per gli Stati membri nel raggiungimento di questi obiettivi, aprendo la strada all’utilizzo di crediti di carbonio internazionali e a revisioni periodiche basate su fattori economici e scientifici. La votazione di oggi segna una tappa cruciale nella politica climatica europea, consolidando l’impegno dell’Unione verso la neutralità climatica entro il 2050.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte è stato raggiunto un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio Ue per ridurre le emissioni del 90% entro il 2040.

L'Unione Europea ha raggiunto un accordo storico sulla revisione della legge sul clima, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040.

Legge UE sul clima: a seguito del voto del Parlamento, l’UE dovrà ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 90% entro il 2040 per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. x.com

