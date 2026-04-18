Tram completato tra Saffi ed Emilia Ponente come cambia la viabilità | nuove corsie e accessi

A Bologna sono stati completati i lavori per la Linea Rossa del tram, portando a modifiche nella viabilità di due vie principali, via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente. Sono stati rimossi i dispositivi di protezione in rete arancione e sono stati introdotti nuovi percorsi e accessi. La conclusione dei lavori ha comportato quindi un cambio nelle regole di circolazione in queste arterie cittadine.

Bologna, 18 aprile 2026 — Via le reti arancioni, spazio a una nuova viabilità. Con la conclusione dei lavori per la Linea Rossa del tram, cambiano volto e regole due assi fondamentali della città: via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente. I cantieri lasciano finalmente posto a una configurazione stradale rinnovata, pensata per integrare il futuro passaggio del tram con la mobilità quotidiana di cittadini, mezzi pubblici e ciclisti. Cosa è cambiato nei tratti stradali. Il cambiamento è già visibile. I tratti interessati tornano pienamente fruibili, ma con una struttura diversa rispetto al passato, più ordinata e funzionale alla nuova infrastruttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram completato tra Saffi ed Emilia Ponente, come cambia la viabilità: nuove corsie e accessi Notizie correlate Tram Linea Rossa: ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia PonenteCon la rimozione delle ultime recinzioni, in via Aurelio Saffi e via Emilia Ponente, i lavori per la Linea Rossa del tram entrano in una nuova fase:. Cantieri del tram, cambia ancora la viabilità: ecco tutte le strade coinvolteNuove chiusure, restringimenti e modifiche alla viabilità in città e sulla tangenziale.