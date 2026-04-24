Tram abbandonati rimorchiati dopo quattro mesi i mezzi guasti e preda dei vandali

Dopo quattro mesi di abbandono e danni, sono stati rimorchiati i due tram che si trovavano vicino alla stazione Ostiense e alla fermata della metro Piramide. I mezzi erano rimasti inattivi da gennaio, vittime di atti vandalici e senza più funzionamento. Oggi, venerdì 24 aprile, sono stati recuperati e rimossi dall’area, ponendo fine al loro stato di inattività e abbandono.