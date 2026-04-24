Tram abbandonati rimorchiati dopo quattro mesi i mezzi guasti e preda dei vandali
Dopo quattro mesi di abbandono e danni, sono stati rimorchiati i due tram che si trovavano vicino alla stazione Ostiense e alla fermata della metro Piramide. I mezzi erano rimasti inattivi da gennaio, vittime di atti vandalici e senza più funzionamento. Oggi, venerdì 24 aprile, sono stati recuperati e rimossi dall’area, ponendo fine al loro stato di inattività e abbandono.
Quattro mesi in balìa dei vandali e sottratti al servizio di trasporto pubblico. Oggi, venerdì 24 aprile, sono stati recuperati i due tram fermi, da gennaio, nei pressi della stazione Ostiense e vicino alla fermata metro Piramide. I mezzi, guasti e ricoperti di scritte, sono stati trasportati.🔗 Leggi su Romatoday.it
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