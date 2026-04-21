Nella scuola Calvino di Scandicci sono stati registrati danni e furti durante un episodio di incursione avvenuto recentemente. Questa è la sesta volta in meno di quattro mesi che il plesso subisce atti di vandalismo e furti da parte di persone non autorizzate. La situazione ha portato alla sospensione temporanea di alcune attività all’interno dell’edificio, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Incursione e danneggiamenti alla scuola Calvino. Siamo alla sesta irruzione in meno di quattro mesi, nel plesso di Scandicci, preso di mira da ladri e vandali. I malviventi sono entrati nell’edificio e per cercare cose di valore hanno messo a soqquadro tutta la struttura. Una classe in particolare, la II C sarebbe stata totalmente vandalizzata. Una situazione assurda. Ieri mattina genitori e alunni sono arrivati a scuola per entrare, ma hanno trovato i carabinieri al cancello. I militari sono stati chiamati dal personale scolastico che all’apertura della scuola aveva trovato l’inferno. I vandali si sono concentrati sulla mensa, spaccando le caraffe e le stoviglie; in più nella II C hanno imbrattato muri e banchi con vernice acrilica, rompendo anche materiali didattici della classe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri e vandali nella scuola Calvino. È la sesta volta in quattro mesi

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