Cantieri del tram infiniti via Emilia a Bologna bloccata per un autobus in panne Ancora una mattinata di traffico paralizzato

Questa mattina Bologna si è svegliata di nuovo nel caos. I lavori sul tram continuano a bloccare le strade e questa volta, via Emilia si è fermata per un autobus in panne. La città si trova di nuovo con il traffico completamente in tilt, con i mezzi che non riescono a muoversi tra Santa Viola e Borgo Panigale. La situazione resta critica e i disagi si protraggono da ore.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Santa Viola (ancora) paralizzata. Traffico in tilt almeno fino a Borgo Panigale. Succede in una tranquilla e uggiosa mattinata: un autobus in panne, prima dell’incrocio con via Battindarno e tutte le auto dietro, in attesa di chissà che cosa. Cantieri e autobus in panne. Recuperare il mezzo, in pieno cantiere per il tram non è semplice, perché proprio il cantiere ha spezzato in due Santa Viola e gli sbocchi sono sempre meno. In mezzo, appunto, le corsie riservate ai lavori in corso. Apparentemente terminati, tra il Pontelungo e via Battindarno, ma sempre transennato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram infiniti, via Emilia a Bologna bloccata per un autobus in panne. Ancora una mattinata di traffico paralizzato Approfondimenti su Cantieri Tram Traffico oggi a Bologna, zona stazione paralizzata. Cantieri del tram: i punti critici Oggi a Bologna si registrano forti disagi nel traffico, con la zona stazione particolarmente congestionata. Cantieri del tram e traffico a Bologna, cosa cambia all’ospedale Maggiore e a Santa Viola Da domani, a Bologna, cambiano le cose per chi attraversa l’incrocio all’Ospedale Maggiore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cantieri Tram Argomenti discussi: Cna e i cantieri infiniti: Ricadute enormi. Il Tecnopolo porterà grandissimi benefici. I lavori del tram: tutti i cantieriI cantieri principali in città riguardano le diverse linee del tram. Da via Ugo Bassi, con le modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa, passando per via Lame, via San ... ilrestodelcarlino.it Bologna bloccata dai cantieri del tram, il Comune prova a tamponare: riaprono due corsie ma chiude una stradaA Bologna il Comune prova a tamponare i disagi dei cantieri della linea ferroviaria: riaprono due corsie a Prati di Caprara, ma via Passarotti resta chiusa fino a sabato tra deviazioni e code. gazzettadibologna.it Subappalto sospetto tra i cantieri del tram x.com TRAM: PROROGATI I LAVORI A PARCO DEL CELIO Proseguono i cantieri per una settimana aggiuntiva, la nuova fine lavori è fissata al 13 febbraio. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/01/proroga-lavori-tram-celio.html - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.