Marco Bianchi, noto pneumologo, è morto in un incidente stradale mentre tornava a casa dopo una lunga giornata in ospedale. La sua auto si è scontrata violentemente con un camion sull’autostrada vicino a Milano, provocando gravi danni e lasciando il Paese senza una figura stimata nel settore medico. Bianchi, 55 anni, era conosciuto per aver salvato molte vite e per il suo impegno nel campo della riabilitazione respiratoria. La notizia ha sconvolto colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e umanità.

Un uomo che ha dedicato l’intera esistenza a curare il respiro degli altri si è ritrovato improvvisamente senza il proprio, in un istante sospeso tra la fine di una giornata di lavoro e il ritorno verso il calore della famiglia. Dopo oltre trent’anni passati tra le corsie di un ospedale, a tendere la mano ai pazienti più fragili e a interpretare i segnali di polmoni affaticati, il destino ha teso un’imboscata brutale su un nastro d’asfalto anonimo. Non c’è stata possibilità di soccorso, né tempo per un ultimo saluto per chi aveva fatto della salvaguardia della vita la propria missione quotidiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, tragico schianto in autostrada: la vittima era conosciutissima. Paese sotto shock

La provinciale 9 a Sestu si è trasformata in scena di una tragedia sabato pomeriggio.

