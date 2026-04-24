Traghetti nel Mediterraneo | l’IA rivoluziona le prenotazioni via chat

Un'azienda che si occupa di prenotazioni di traghetti nel Mediterraneo ha integrato il suo motore di ricerca con ChatGPT, un modello di intelligenza artificiale. Questa novità permette agli utenti di ricevere informazioni sulle rotte e prenotare i biglietti attraverso una chat automatizzata. La funzionalità è stata annunciata recentemente e mira a rendere più semplice e immediata la gestione delle prenotazioni via chat.

? Cosa sapere Ferryhopper integra il proprio motore di ricerca con ChatGPT per le rotte nel Mediterraneo.. L'intelligenza artificiale automatizza la consultazione degli orari marittimi tramite linguaggio naturale.. Ferryhopper ha appena collegato il proprio motore di ricerca a ChatGPT, permettendo agli utenti di gestire le prenotazioni marittime nel Mediterraneo attraverso conversazioni dirette con l’intelligenza artificiale. Questa integrazione tecnica trasforma il chatbot in un consulente virtuale capace di interrogare un database globale di orari e rotte tramite il linguaggio naturale. L’evoluzione della pianificazione viaggi via mare. Organizzare uno spostamento tra le isole richiede solitamente una navigazione complessa tra diversi siti web e tabelle orarie frammentate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traghetti nel Mediterraneo: l’IA rivoluziona le prenotazioni via chat Notizie correlate Threads rivoluziona il social: arrivano le Live Chat in diretta?? Cosa sapere Meta introduce le Live Chat su Threads con il debutto nella NBAThreads Community. Google Maps rivoluziona le foto: l’IA scrive le didascalie al posto tuo, ecco come fareC’è una scena che si ripete ogni giorno, senza pensarci troppo: scatti una foto in un ristorante, in un bar, davanti a un panorama. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crociere, arriva la prima nave ma il caro carburante fa paura; Gnv rafforza il network di rotte tra Italia e Marocco con le due nuove navi a Gnl; Non solo aerei, il problema carburanti riguarda anche i traghetti. Riusciremo a partire quest'estate?; La Top 5 delle mete più prenotate via traghetto nel 2026 |. Traghetti senza commissioni: Ticketferries.com festeggia un anno sfidando i colossi del web. Lorusso (Taoticket): Niente costi nascosti per i clientiIl cuore della piattaforma è un’infrastruttura digitale mobile-first progettata per gestire flussi di ricerca massivi con estrema rapidità ... varesenews.it Addio ricerche lunghe: ora i traghetti si prenotano su ChatGPTFerryhopper integra il suo motore di ricerca in ChatGPT per prenotare traghetti con l'AI. msn.com Addio ricerche lunghe: ora i traghetti si prenotano su ChatGPT x.com Report. . Porto che vai, fumo che trovi Il nostro Bernardo Iovene ha fatto il giro dei porti italiani: attraccano quotidianamente traghetti e navi da crociera a ridosso delle città. Chi abita nelle immediate vicinanze, soffre da sempre i fumi delle navi, con consegue - facebook.com facebook