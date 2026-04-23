Threads rivoluziona il social | arrivano le Live Chat in diretta
Meta ha annunciato l’introduzione delle Live Chat sulla piattaforma Threads, con un primo utilizzo durante i play-off NBA. La funzione consente a un massimo di 150 utenti di partecipare contemporaneamente a discussioni in tempo reale. Questa novità rappresenta un aggiornamento rispetto alle precedenti modalità di interazione, ampliando le possibilità di comunicazione tra gli utenti durante eventi sportivi di grande rilevanza.
?? Cosa sapere Meta introduce le Live Chat su Threads con il debutto nella NBAThreads Community. Il sistema permette discussioni sincrone per 150 partecipanti durante i play-off NBA. Meta introduce le Live Chat su Threads per permettere discussioni in tempo reale durante i grandi eventi, debuttando con la NBAThreads Community in occasione dei prossimi play-off della lega di basket. Il nuovo modulo comunicativo si innesta su un ecosistema di spazi pubblici già esistente da ottobre 2025, denominati .🔗 Leggi su Ameve.eu
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