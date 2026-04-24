Un incidente mortale si è verificato il 23 aprile tra Trinitapoli e San Ferdinando, coinvolgendo due vetture. Nell’impatto frontale sono decedute due persone provenienti da Margherita di Savoia, mentre altre cinque sono rimaste ferite gravemente e trasportate in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

?? Cosa sapere Scontro frontale tra due auto tra Trinitapoli e San Ferdinando il 23 aprile. Due persone di Margherita di Savoia morte e cinque feriti in codice rosso. Due vite spezzate e cinque persone in codice rosso per lo scontro frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di questo 23 aprile tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, dove Savina Carbonaro, 61 anni, e Francesco Berteramo, 68 anni, hanno perso la battaglia contro le ferite riportate. Il silenzio che ora avvolge i vicoli del nord Ba .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia tra Trinitapoli e San Ferdinando: coppia morta e 5 feriti gravi

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