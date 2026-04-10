Tragedia sulla SP 590 | due morti in 60 giorni e lo scontro

Nella stessa località di Abate, lungo la SP 590, si sono verificati due incidenti mortali in un arco di sessanta giorni. Entrambi gli scontri si sono verificati nello stesso punto della strada e hanno coinvolto vittime diverse. La Città Metropolitana di Torino e l’amministrazione comunale si sono accusate a vicenda per quanto accaduto, portando alla luce tensioni tra le due istituzioni. La situazione ha attirato l’attenzione sulla sicurezza di quella tratta.

Due vite spezzate in soli sessanta giorni nello stesso punto della SP 590, in località Abate a San Sebastiano da Po, hanno scatenato un rimpallo di responsabilità tra la Città Metropolitana di Torino e l’amministrazione locale. La gestione della sicurezza stradale nel tratto dove avvenne il primo sinistro, che coinvolse il quattordicenne Mark Mariut, è ora al centro di una disputa burocratica sulla competenza degli interventi di illuminazione e marciapiedi. Il bilancio del sangue sulla strada di San Sebastiano da Po. La cronologia dei tragici eventi delinea un quadro di pericolosità costante percorre quel tratto di provinciale. Il 16 gennaio, nelle prime ore del mattino, il giovane Mark Mariut perde la vita investito mentre cercava di raggiungere la fermata dell’autobus per andare a scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla SP 590: due morti in 60 giorni e lo scontro Tragedia sulla Anticolana: 2 coniugi morti in scontro a 4 veicoliDomenica pomeriggio, un incidente stradale lungo la via Anticolana, nel territorio di Anagni, ha spezzato la vita di due coniugi di Piglio, di 82 e... Tragedia sulla Palermo - Agrigento: scontro fra camion e automedica, tre mortiÈ costato la vita a tre persone il tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026 sulla statale 121 Palermo -...