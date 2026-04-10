Nella mattina di giovedì 9 aprile, una strada di Treviglio è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un ciclista di 33 anni, deceduto dopo essere stato investito da un'auto. Nell’impatto sono rimaste ferite anche altre due persone, le cui condizioni sono ancora da chiarire. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di videosorveglianza della zona.

Un tragico evento ha colpito la comunità di Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, quando un giovane ciclista di 33 anni, Flavio Leoni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto in via Canonica. Il violento impatto ha coinvolto anche il padre del giovane, un uomo di 66 anni residente a Ranica, e lo zio di 69 anni, cittadino di Treviglio, entrambi rimasti feriti nel sinistro. Il dramma si è consumato intorno alle ore 10:00 lungo l'arteria stradale che collega le località di . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Treviglio: ciclista morto e due feriti dopo un brutto urto

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