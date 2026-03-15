Maxi incidente tra quattro auto nel Bergamasco | due morti e due bambine tra i feriti Chi sono le vittime

Un grave incidente stradale si è verificato a Caravaggio, in provincia di Bergamo, coinvolgendo quattro veicoli. Due persone sono decedute e due bambine sono rimaste ferite. Le vittime sono state identificate e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Tragico incidente stradale a Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto quattro auto. L’impatto si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la provinciale Rivoltana, nei pressi di un ristorante. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità. Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero un uomo di 38 anni che era alla guida di uno dei veicoli e una donna anziana di 73 anni. Nell’impatto sono rimaste ferite anche diverse persone, di cui due bambine di 5 e 6 anni. Le operazioni di soccorso. Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi del 118, con diverse ambulanze e due elicotteri sanitari, oltre ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

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