Tragedia nel ciclismo | Cristian Munoz è scomparso dopo una caduta al Tour du Jura

Un incidente nel corso del Tour du Jura ha portato alla morte di un ciclista di 30 anni. Dopo una caduta durante la gara, l’atleta è stato soccorso ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La gara è stata immediatamente sospesa e sono in corso le verifiche sulle circostanze dell’incidente. La notizia ha suscitato dolore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il ciclismo è fatto di grandi corse, resistenza, salite e discese per la gloria. Ma a volte anche le stupende competizioni agonistiche, che fanno il giro del mondo, passano in secondo piano. Soprattutto di fronte a tragedie in cui un atleta perde la vita. Purtroppo è anche quello che dobbiamo raccontarvi nella serata di oggi. Cristian Munoz non ce l’ha fatta e si aggiunge alla lista di ciclisti che hanno perso la vita prematuramente. Il corridore della NU Colombia ha subito una brutta caduta durante il Tour du Jura. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tragedia nel ciclismo: caduto al Tour de Jura, Cristian Camilo Muñoz è morto in ospedale per sepsiIl ciclista Cristian Camilo Muñoz è morto all’alba di venerdì 24 aprile in ospedale. Cristian Munoz morto dopo la caduta al Tour de Jura: il ciclismo piange l’ex compagno di PogacarIl corridore colombiano è deceduto oggi a 30 anni: nelle ultime ore le condizioni di Munoz si erano aggravate a causa di un'infezione difficile da... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. TRAGEDIA NEL CICLISMO. CADUTO AL TOUR DU JUIRA, CRISTIAN CAMILO MUÑOZ NON CE L'HA FATTAÈ una notizia drammatica quella che arriva dalla Francia. Il colombiano Cristian Camilo Muñoz non ce l'ha fatta. Il corridore della Nu Colombia era caduto sabato scorso durante il Tour du Jura: second ... tuttobiciweb.it Ciclismo, è morto Cristian Camilo Muñoz, fatale una caduta al Tour du JuraIl corridore colombiano della Nu Colombia è scomparso a 30 anni per una setticemia dopo l’incidente in Francia. Era stato compagno di squadra di Pogacar alla UAE Emirates ... corriere.it