Cristian Munoz morto dopo la caduta al Tour de Jura | il ciclismo piange l'ex compagno di Pogacar

Un ciclista colombiano di 30 anni è morto dopo essere caduto durante una tappa del Tour de Jura. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore a causa di un'infezione che non rispondeva alle cure. L'incidente ha coinvolto anche un ex compagno di squadra di un noto campione del ciclismo, e la notizia ha suscitato dolore tra gli appassionati del settore. La prova si svolge senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Il corridore colombiano è deceduto oggi a 30 anni: nelle ultime ore le condizioni di Munoz si erano aggravate a causa di un'infezione difficile da trattare nonostante le cure mediche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia nel ciclismo: caduto al Tour de Jura, Cristian Camilo Muñoz è morto in ospedale per sepsiIl ciclista Cristian Camilo Muñoz è morto all’alba di venerdì 24 aprile in ospedale. Ciclismo, Lorenzo Finn operato a Genova dopo la caduta al Tour of the AlpsLorenzo Finn è stato operato a Genova dopo la caduta nelle fasi iniziali della terza tappa del Tour of the Alps e la frattura riportata a un polso. Aggiornamenti e dibattiti Cristian Munoz morto dopo la caduta al Tour de Jura: il ciclismo piange l’ex compagno di PogacarIl corridore colombiano è deceduto oggi a 30 anni: nelle ultime ore le condizioni di Munoz si erano aggravate a causa di un'infezione difficile da trattare ... fanpage.it Cristiano Camilo Munoz è morto dopo sei giorni di agonia, fatale la caduta al Tour du JuraCristiano Camilo Munoz è deceduto a seguito della caduta e dell'infezione derivante da quell'incidente, il ciclista aveva solo 30 anni e partecipava al Tour du Jura ... sport.virgilio.it