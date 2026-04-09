Tragedia ad Alpignano | uomo caduto nel cortile dei garage di un palazzo morto

Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nel cortile dei garage di un palazzo in via Diaz ad Alpignano, nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile 2026. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte. La vittima viveva nello stesso stabile e il suo decesso ha suscitato molta attenzione tra i residenti della zona. Le autorità stanno eseguendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Il cadavere di un italiano di 54 anni è stato trovato nel cortile dei garage di un palazzo di via Diaz ad Alpignano, dove l'uomo risiedeva, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile 2026. I sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati sul posto anche con l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Tragedia a Torino Borgo Vittoria: uomo caduto dal balcone di un palazzo, mortoUn italiano di 52 anni è stato trovato morto all'alba di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, ai piedi del palazzo in cui abitava, in via Cardinal Massaia... Tragedia a Collegno: ragazzo caduto dalla finestra di un palazzo, morto sul colpoTragedia nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo 2026, in via Sauro a Collegno. Temi più discussi: Tragedia ad Alpignano: uomo caduto nel cortile dei garage di un palazzo, morto; Tragedia ad Alpignano: addio allo storico titolare del Bar Indovino; Valsusa: dramma in fabbrica, è tragedia sul lavoro alle Acciaierie Beltrame. Choc ad Alpignano: travolto da un treno in corsa, muore sul colpoUn uomo di 92 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in corsa nei pressi ... msn.com Persona investita e uccisa da un treno ad Alpignano: traffico ferroviario bloccato verso la ValsusaCancellati tre convogli per Susa e Bardonecchia, ritardi per il Tgv ... msn.com CANE AGGRESSIVO SENZA CONTROLLO: SFIORATA LA TRAGEDIA IN SPIAGGIA Cane lasciato libero aggredisce un Amstaff al guinzaglio sulla spiaggia L’animale viene azzannato al collo e finisce a terra privo di sensi Il proprietario si allontana, mentre - facebook.com facebook La tragedia di Louis Pisha: indagine verso l’archiviazione. “È stato un incidente” x.com