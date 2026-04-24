Tragedia in via Colorno | frontale auto-scooter muore un 59enne

Oggi pomeriggio lungo la strada Asolana si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. A seguito dello scontro, un uomo di 59 anni è deceduto. I soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di assistenza, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.