Tragedia in via Colorno | frontale auto-scooter muore un 59enne
Oggi pomeriggio lungo la strada Asolana si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. A seguito dello scontro, un uomo di 59 anni è deceduto. I soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di assistenza, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.
Incidente mortale oggi pomeriggio, 24 aprile. Un incidente lungo la strada Asolana ha infatti provocato la morte di un 59enne dopo lo scontro tra un'auto e uno scooter. L'impatto è avvenuto poco prima delle 19 e a perdere la vita è stato l'uomo a bordo del motorino. L'impatto, avvenuto in via.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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