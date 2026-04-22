Scontro frontale tir-auto 2 morti un 59enne e la suocera 90enne | incidente stradale a Pagani

Due persone sono morte in un incidente avvenuto in via Mangioni a Pagani, nel salernitano. Si tratta di un uomo di 59 anni e di una donna di 90 anni, rimasti coinvolti in uno scontro frontale tra un tir e un'auto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze. L'incidente ha causato la chiusura temporanea della strada.

Incidente stradale in via Mangioni a Pagani, in provincia di Salerno. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.🔗 Leggi su Fanpage.it

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