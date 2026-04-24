Tragedia in strada Angela muore infilzata a pochi metri da casa

Una donna è deceduta in un incidente stradale avvenuto in una zona residenziale, a pochi metri dalla sua abitazione. La vittima stava pedalando in bicicletta lungo una strada tranquilla quando, per cause ancora da accertare, è stata infilzata e le ferite sono risultate fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Stava percorrendo in bicicletta una strada tranquilla, in una zona residenziale, quando in pochi istanti tutto è cambiato. La tragedia si è consumata lungo via Possamai, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Angela, 53 anni, ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva dopo un breve tratto in discesa, finendo contro la recinzione metallica di un’abitazione. L’impatto è stato devastante e non le ha lasciato scampo. La donna non è riuscita a proteggersi con le mani ed è stata trafitta dalla struttura in metallo. La morte è sopraggiunta sul colpo. A rendere ancora più drammatica la scena è stato il fatto che tutto si sia consumato nel silenzio, senza testimoni diretti dell’impatto, in una zona normalmente considerata sicura.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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