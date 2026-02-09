Tragedia sulle strade perde il controllo dello scooter e muore a pochi metri da casa

Una mattina tragica a Villa Verucchio. Un uomo di 54 anni stava tornando a casa quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter. È caduto e ha sbattuto violentemente a terra. Nonostante i soccorsi, le ferite sono state troppo gravi e l’uomo è morto sul colpo. La strada si è riempita di gente e polizia, mentre si cercano spiegazioni su cosa sia successo.

A perdere la vita un 54enne di Villa Verucchio, il dramma si è consumato nella prima mattinata di lunedì. Inutili i tentativi per rianimare lo scooterista Tragedia sulle strade di Villa Verucchio dove, nella prima mattinata di lunedì, uno scooterista 54enne ha perso la vita in un drammatico incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.20 in via Trario e, secondo i primi riscontri, la vittima era appena uscita dalla sua abitazione quando in sella al due ruote ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento ed è carambolato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre alle pattuglie dei carabinieri.🔗 Leggi su Riminitoday.it

