Tragedia a pochi passi da casa muore in strada mentre va a buttare via la spazzatura

Un uomo di 72 anni di Traversara è morto oggi pomeriggio mentre usciva di casa per buttare via la spazzatura. La tragedia è avvenuta poco distante da casa sua, quando l’Apecar su cui viaggiava ha avuto un incidente. L’anziano stava attraversando la strada vicino alla sua abitazione, probabilmente quando è stato investito da un veicolo in transito.

L'uomo è stato notato a terra vicino ai cassonetti. Sul posto il lungo tentativo di rianimarlo da parte dei medici, ma per lui non c'era più nulla da fare Una tragedia si è materializzata oggi pomeriggio a Traversara, dove un uomo ha perso la vita. La vittima è un anziano di 72 anni della zona di Traversara che era uscito per portare via l'immondizia con un Apecar. Giunto in via Traversara, all'altezza dei cassonetti avrebbe iniziato le manovre di scarico dei rifiuti, quando sarebbe stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Alcune persone di passaggio hanno notato l'uomo a terra e hanno quindi chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.