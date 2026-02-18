Danilo Ghirardini, 75 anni di Scandiano, è morto dopo aver investito una gallina mentre pedalava in bicicletta. L’incidente è avvenuto quando il pensionato ha colpito l’animale in strada, perdendo il controllo e cadendo. Durante la caduta, ha battuto la testa e non si è più ripreso. La scena si è svolta davanti a casa sua, lungo una strada di campagna.

Colpisce una gallina mentre è in bicicletta, cade e muore sul colpo dopo aver battuto la testa. È questa la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Danilo Ghirardini, un 75enne di Scandiano di Reggio Emilia. Il ciclista è deceduto poco dopo le 9 di ieri in via Faggiano a Rondinara, una frazione scandianese che risale verso l’Appennino. L’incidente è accaduto mentre era in compagnia dello storico gruppo di amici, formato da grandi appassionati di bici. Il ciclista stava percorrendo via Faggiano, una stradina di campagna che costeggia il corso del torrente Tresinaro nella zona di Rondinara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel Reggiano un 75enne colpisce una gallina mentre è in bici, cade, sbatte la testa e muore sul colpo

