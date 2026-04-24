Tragedia in casa 70enne morto schiacciato da un tornio

Nella serata di ieri, giovedì 23 aprile, si è verificato un incidente domestico in Alto Adige che ha causato la morte di un uomo di 70 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da un tornio durante un’attività all’interno della sua abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per le verifiche del caso.

Tragedia tra le mura di casa quella avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, in Alto Adige. A perdere la vita è stato il pensionato settantenne Franz Winkler, morto nella cantina di casa, in località Vanga.Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un tornio di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Tragedia in campagna, 70enne muore schiacciato dall'albero che stava tagliandoUn uomo di 70 anni è morto questa mattina a Città di Castello, nella zona di Fabbrecce, a pochi chilometri dalla frazione di Trestina, mentre era... Esce di casa per fare la legna e muore schiacciato da un albero: tragedia a QuartoTragedia a Quarto dove un uomo è stato schiacciato da un albero ed ha perso la vita: si chiamava Gennaro Sommella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia in casa a Vanga, il 70enne Franz Winkler morto schiacciato da un tornio | 23 aprile; Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa; Tragedia in cantina, schiacciato da un tornio di 1200 chili: è morto Franz Winkler; Tragedia in casa: muore a 36 anni. Non rispondeva al telefono da giorni, gli amici danno l’allarme: 70enne trovato morto in casaCura Carpignano. Tragedia a Cura Carpignano, dove un uomo che viveva solo è stato trovato morto in casa. A perdere la vita è stato Salvatore Vanfra, un uomo di 70 anni, che è stato trovato morto nella ... laprovinciapavese.gelocal.it Schiacciato dal tornio da 1.600 chili che aveva appena acquistato: 70enne muore nel giardino di casaBOLZANO - Incidente domestico mortale a Vanga sul Renon nel pomeriggio del 23 aprile: un pensionato settantenne è morto schiacciato da un tornio ... msn.com Tragedia a Catanzaro, madre si butta dal balcone con i tre figli: "Spesso questo gesto serve per tutelare i figli" Andrea Sales a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Andria, cade palma in pieno centro: sfiorata la tragedia tra i passanti x.com