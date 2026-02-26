Tragedia in campagna 70enne muore schiacciato dall' albero che stava tagliando

Un uomo di 70 anni è deceduto questa mattina durante le operazioni di taglio di un albero in campagna, nelle vicinanze di Trestina. L'incidente si è verificato nella zona di Fabbrecce, lasciando senza parole chi chi era presente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

