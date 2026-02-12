Esce di casa per fare la legna e muore schiacciato da un albero | tragedia a Quarto
Questa mattina a Quarto un uomo di nome Gennaro Sommella è uscito di casa per raccogliere della legna. Mentre tagliava un albero, però, qualcosa è andato storto: l’albero si è schiantato e lo ha travolto, provocandone la morte sul colpo. La scena è stata subito presa d’assalto dai vicini, che hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo esattamente.
Tragedia a Quarto dove un uomo è stato schiacciato da un albero ed ha perso la vita: si chiamava Gennaro Sommella. La salma posta sotto sequestro.🔗 Leggi su Fanpage.it
