Esce di casa per fare la legna e muore schiacciato da un albero | tragedia a Quarto

Questa mattina a Quarto un uomo di nome Gennaro Sommella è uscito di casa per raccogliere della legna. Mentre tagliava un albero, però, qualcosa è andato storto: l’albero si è schiantato e lo ha travolto, provocandone la morte sul colpo. La scena è stata subito presa d’assalto dai vicini, che hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo esattamente.

