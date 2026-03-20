Bossi addio | il lutto nazionale e i funerali in vista

La scomparsa di Umberto Bossi, avvenuta ieri a Varese all’età di 84 anni, ha suscitato un forte cordoglio in tutto il Paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente e sono stati annunciati i funerali di stato. La sua morte ha portato alla luce commenti e reazioni da parte di diverse figure pubbliche e istituzionali. La salma sarà esposta per i funerali nelle prossime ore.

La notizia della scomparsa di Umberto Bossi, avvenuta ieri a Varese all’età di 84 anni, ha scatenato un’ondata di cordoglio che attraversa l’intero spettro italiano. Mentre si attende la data ufficiale dei funerali, leader e amici si sono già radunati nella villa di Gemonio per rendere omaggio al fondatore della Lega, in una giornata dedicata al silenzio e al rispetto familiare. L’impatto di questa perdita si estende oltre il semplice lutto: le polemiche sul referendum sulla giustizia previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo hanno fatto spazio, seppur temporaneamente, alla commemorazione di una figura che ha ridefinito i confini della politica italiana tra prima e seconda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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