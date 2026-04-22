Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, dove una donna e due bambini sono deceduti dopo essersi lanciati dal terzo piano di un edificio. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando i dettagli dell’incidente. Nessuna altra persona risulta coinvolta o testimone dell’evento.

Una tragedia familiare ha sconvolto la quiete notturna di Catanzaro, in via Zanotti Bianco, dove una donna ha perso la vita insieme a due dei suoi figli piccoli lanciandosi da un terzo piano. Il bilancio è pesantissimo: due bambini, uno di 4 anni e un neonato di soli 4 mesi, sono deceduti nell’impatto, mentre la figlia maggiore, di 5 anni e mezzo, è attualmente in terapia intensiva con condizioni cliniche critiche. I rilievi della Squadra Mobile e le dinamiche dell’evento. Le autorità hanno immediatamente isolato l’area dell’edificio coinvolto per permettere gli accertamenti necessari. Sul posto sono intervenute diverse unità, tra cui la Polisià di Stato e il personale del 118, supportato dai medici della Medicina legale dell’Università Magna Grecia per i primi rilievi sul corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, tragedia in via Zanotti: madre e due bimbi muoiono nel salto

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