Tragedia a Catanzaro | si lancia dal terzo piano con i tre figli Morti due bambini una è gravissima

Nella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. Nell’incidente sono deceduti due bambini, mentre un’altra persona si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena si è svolta in un quartiere residenziale della città.

Si getta dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: tragedia nella notte a Catanzaro, in Calabria. La donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, e due bimbi sono morti sul colpo. La terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Reggio Calabria. ragedia a Catanzaro: si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti due bambini, una è gravissima (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Al momento non si è a conoscenza delle cause del gesto. Sul posto sono intervenuti la polizia di stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università Magna Grecia. La tragedia è avvenuta in via Zanotti Bianco, in un quartiere dell’immediata periferia della città di Catanzaro.🔗 Leggi su Notizie.com

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