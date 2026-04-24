Una donna di 53 anni è deceduta ieri sera in seguito a un incidente avvenuto mentre stava percorrendo una strada in bicicletta a pochi metri dalla propria abitazione. La donna è stata infilzata da un oggetto appuntito, evento che ha causato la sua morte sul colpo. La scena è stata descritta come particolarmente cruenta e ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Una tranquilla passeggiata in bici si è trasformata in tragedia per una donna di 53 anni nella serata di ieri, 23 aprile. La donna ha perso la vita dopo essere caduta dalla bicicletta e aver urtato una recinzione metallica a pochi metri dalla propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva al termine di un breve tratto in discesa. L’urto con la struttura in metallo è stato fatale e il decesso sarebbe avvenuto sul posto. Incidente a Pieve di Soligo: morta una donna in bicicletta. La vittima è stata identificata in Angela Varavko, originaria della Moldavia. A notare la bicicletta a terra e il corpo della donna sono stati alcuni residenti, che hanno lanciato l’allarme nella serata.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia assurda in strada, Angela muore infilzata a pochi metri da casa. “Una scena agghiacciante”

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