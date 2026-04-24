Una donna è deceduta dopo essere precipitata dall’ultimo piano dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria. L’incidente è avvenuto nel cortile interno di Palazzo Borsalino, sede del dipartimento di Giurisprudenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia all’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria. Una donna è precipitata dall’ultimo piano, cadendo nel cortile interno di Palazzo Borsalino, dove ha sede il dipartimento di Giurisprudenza. Sul posto la polizia e i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna era dipendente di una ditta che cura il servizio di portineria dell’edificio. L’università comunica che l’accesso «non è consentito per accertamenti» e pertanto «sono sospese tutte le lezioni, le attività di ricerca e le funzioni degli uffici amministrativi che hanno sede a Palazzo Borsalino».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia all’Università di Alessandria: donna cade dall’ultimo piano e muore

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