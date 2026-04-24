Tragedia alle porte di Monza si ferisce con la motosega e muore dissanguato

Un uomo di 80 anni è deceduto a causa di un grave incidente domestico avvenuto vicino a Monza. Durante l’utilizzo di una motosega, si è ferito una gamba e ha perso molto sangue. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’incidente.

Un anziano di 80 anni, Luciano Bertoli, è morto dissanguato dopo essersi ferito una gamba con la motosega. La tragedia si è consumata in una villetta di via Buonarroti a Bussero, hinterland nord-est di Milano nella mattinata di venerdì 24 aprile.La tragediaTutto è accaduto poco prima delle 10.30.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Tragedia nel Milanese, si ferisce con la motosega e muore dissanguatoUn anziano di 80 anni è morto dissanguato dopo essersi ferito una gamba con la motosega. Tragedia a Bussero, si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguatoBussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tragedia alle porte di Milano: scende in strada con una pistola e si spara; Quattro gravi incidenti in sequenza alle porte di Roma: tragedia sfiorata sull'Appia e sette persone ferite; Tragedia alle porte di Monza, si ferisce con la motosega e muore dissanguato; Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo. Tragedia alle porte di Milano: scende in strada con una pistola e si sparaHa impugnato la pistola, l’ha rivolta contro di sé e ha premuto in grilletto. In strada. È quello che è successo in via Bernardino Luini a Garbagnate Milanese nel pomeriggio di giovedì 16 aprile. milanotoday.it Nerviano, tragedia alle porte di Milano: auto nel laghetto. I sommozzatori recuperano il corpo senza vita di un 72enneIl corpo senza vita di un 72enne, la cui figlia ne aveva denunciato la scomparsa ieri, è stato trovato dai vigili del Fuoco in un’automobile trovata nel laghetto di Nerviano, nel Milanese. Secondo ... affaritaliani.it La tragedia di Capodanno, che ha visto 6 italiani morti e decine ferite, si trascina. La Svizzera ha chiesto un rimborso di 100mila franchi per le cure dei feriti, l'ambasciatore italiano ha rifiutato #EuropeNews x.com La tragedia a Foggia: l’uomo è una guardia giurata di 48 anni - facebook.com facebook