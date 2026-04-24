Tragedia al Tour de Jura | Camilo Muñoz ex compagno di Pogacar morto dopo una caduta

Durante una tappa del Tour de Jura, un ciclista della squadra della Nuova Colombia è caduto domenica e ha subito gravi ferite. Nonostante il trasporto in ospedale e le cure mediche, il corridore è deceduto nelle ore successive. La caduta è avvenuta durante la corsa e ha coinvolto anche altri partecipanti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Camilo Muñoz non ce l'ha fatta. Il ciclista colombiano è deceduto in ospedale per le conseguenze della caduta al Tour de Jura del 18 aprile scorso. Immediatamente soccorso, era stato subito ricoverato in Francia per risolvere i problemi al ginocchio sinistro. Una volta dimesso, aveva accompagnato i compagni del team Nu Colombia in Spagna per la Vuelta a Asturias. Qui però le sue condizioni si sarebbero complicate a causa di un'infezione, poi degenerata in sepsi e risultata fatale nel giro di poche ore. Aveva 30 anni. Munoz era emerso nel professionismo vincendo una tappa del Giro Under 23 nel 2018. Il settimo posto nella corsa rosa gli aveva schiuso le porte della UAE Team Emirates dove, dal 2019 al 2021 era stato compagno di squadra di Pogacar a livello World Tour.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia al Tour de Jura: Camilo Muñoz, ex compagno di Pogacar, morto dopo una caduta Notizie correlate Cristian Munoz morto dopo la caduta al Tour de Jura: il ciclismo piange l’ex compagno di PogacarIl corridore colombiano è deceduto oggi a 30 anni: nelle ultime ore le condizioni di Munoz si erano aggravate a causa di un'infezione difficile da... Tragedia nel ciclismo: caduto al Tour de Jura, Cristian Camilo Muñoz è morto in ospedale per sepsiIl ciclista Cristian Camilo Muñoz è morto all’alba di venerdì 24 aprile in ospedale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il cammino di Messi nel 2022, l’inizio difficile, il gol della svolta al Messico e la finale: reti, percorso e momenti controversi; Tour du Jura, Riccitello arriva in solitaria sul Mont Poupet. 4° Crescioli; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. TRAGEDIA NEL CICLISMO. CADUTO AL TOUR DU JUIRA, CRISTIAN CAMILO MUÑOZ NON CE L'HA FATTAÈ una notizia drammatica quella che arriva dalla Francia. Il colombiano Cristian Camilo Muñoz non ce l'ha fatta. Il corridore della Nu Colombia era caduto sabato scorso durante il Tour du Jura: second ... tuttobiciweb.it Nu Colombia, Cristian Muñoz morto dopo una violenta caduta al Tour du Jura© Giro d'Italia U23Tragedia in Francia: caduto sabato scorso durante il Tour du Jura, ... msn.com Tour du Jura Cycliste 2026 : Vittoria in solitaria di Matthew Riccitello sul Mont Poupet. Ordine d'arrivo, Les Rousses - Salin-les-Bains/Mont Poupet di 185.2 km. 1^ Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) 4:28:18 2^ Léo Bisiaux a 21" 3^ Jordan Jegat a facebook