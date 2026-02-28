Morte del piccolo Domenico indagati anche 2 medici salernitani

Tra i sette indagati per la morte del piccolo Domenico ci sono anche due medici salernitani, entrambi giovani. La procura ha aperto un procedimento per accertare eventuali responsabilità legate al decesso del bambino. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e ascoltando testimoni per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica conclusione. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Tra i sette indagati per la morte del piccolo Domenico, anche due giovani medici salernitani. Si tratta di M.A., 30 anni e di V.P., 34 anni entrambi originari del nostro territorio, come riporta La Città. Il bambino di 2 anni é morto sabato scorso dopo il trapianto di cuore sbagliato.