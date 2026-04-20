Omicidio Vasto il padre di Andrea Sciorilli confessa | ucciso con un’accetta aveva denunciato il figlio

Dopo ore di interrogatorio, Antonio Sciorilli ha confessato di aver ucciso con un’accetta il proprio figlio, Andrea Sciorilli. La confessione arriva a distanza di giorni dalla denuncia presentata dalla vittima contro il padre. La dinamica dell’omicidio e le circostanze precise sono ancora da chiarire, ma la confessione rappresenta un passaggio fondamentale nel procedimento in corso.

Omicidio Vasto: Antonio Sciorilli confessa dopo ore di interrogatorio. Una svolta drammatica che ribalta completamente lo scenario iniziale. Per l’ omicidio di Andrea Sciorilli, 21 anni, fermato il padre Antonio Sciorilli, 52 anni, che dopo ore di interrogatorio avrebbe confessato. L’uomo, dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, è stato ascoltato a lungo dai carabinieri nella caserma di Vasto, fino ad ammettere le proprie responsabilità davanti agli investigatori. Il provvedimento di fermo è stato disposto dalla Procura di Vasto, coordinata dalle pm Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. Nelle prossime ore sarà formalizzata l’accusa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli confessa: ucciso con un’accetta, aveva denunciato il figlio Notizie correlate Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Sciorilli, il padre in stato di fermo; Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Omicidio di Andrea Sciorilli, in stato di fermo il padre: interrogato tutta la notte; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage. Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio. L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato ... tg.la7.it Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, ucciso dal padre Antonio con l'accetta: aveva denunciato il figlio violentoAntonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo avvocato ... virgilio.it Corriere della Sera. . Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scat - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: "L'ho ucciso io". Il movente dietro la lite x.com