Un uomo di settant’anni è deceduto ieri a Vanga dopo essere stato travolto da un tornio del peso di circa 1.200 chili. L’incidente è avvenuto in un’area industriale, dove l’uomo lavorava o si trovava al momento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’incidente.

? Cosa sapere Franz Winkler muore a Vanga ieri dopo essere stato schiacciato da un tornio da 1.200 chili.. Il settantenne è deceduto nella sua cantina mentre spostava il macchinario con una leva metallica.. Un tornio da 1.200 chili ha travolto e ucciso ieri pomeriggio Franz Winkler a Vanga, frazione del Renon, mentre l’uomo cercava di spostare il macchinario all’interno della propria cantina. Il pensionato di 70 anni, noto anche come capitano degli Schützen, stava lavorando nel suo laboratorio privato quando il tragico incidente è avvenuto. Il tentativo di manovrare la pesante attrezzatura per metalli e legno, appena acquistata, si è trasformato in un momento fatale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Vanga: il tornio da 1.200 chili schiaccia un settantenne

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