Settantenne a chi? Marques Johnson schiaccia ancora così!
A settant'anni, Marques Johnson dimostra ancora di saper saltare e schiacciare come un tempo. La sua abilità sotto canestro non sembra affievolirsi con gli anni, e ogni anno condivide un nuovo video che mostra le sue doti atletiche. La passione per il basket e la cura per mantenersi attivo sono evidenti nel modo in cui si esibisce.
Il classe 1956 Marques Johnson, leggenda dei Milwaukee Bucks, ogni anno nel giorno del suo compleanno posta un video in cui schiaccia. Che dire: a 70 anni ancora se la cava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Johnson & Johnson Innovative Medicine: chi è Jacopo Murzi, nuovo Ad in ItaliaCambio al vertice di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia: Jacopo Murzi è il nuovo amministratore delegato.
Settantenne scomparso a Cava: ancora nessuna traccia, le ricerche proseguono anche con i droniAncora nessuna traccia di Paolo Di Domenico, l'uomo scomparso a Cava de' Tirreni.