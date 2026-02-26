Settantenne a chi? Marques Johnson schiaccia ancora così!

A settant'anni, Marques Johnson dimostra ancora di saper saltare e schiacciare come un tempo. La sua abilità sotto canestro non sembra affievolirsi con gli anni, e ogni anno condivide un nuovo video che mostra le sue doti atletiche. La passione per il basket e la cura per mantenersi attivo sono evidenti nel modo in cui si esibisce.