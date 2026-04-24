Tragedia a Trivigno | escursionista ucciso da animali a 1800 metri

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escursionista di 50 anni è morto il 23 aprile a Trivigno, a un’altitudine di circa 1800 metri. Le autorità stanno indagando sul motivo del decesso e stanno cercando di stabilire se l’uomo sia stato vittima di un attacco da parte di cani molossoidi o di lupi. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

? Cosa sapere Uomo di 50 anni ucciso da animali a 1800 metri a Trivigno il 23 aprile.. Le indagini accertano se l'attacco sia stato causato da cani molossoidi o da lupi.. Un uomo di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio del 23 aprile 2026 a Trivigno, dopo essere stato aggredito da animali in una zona montana situata a circa 1.800 metri di altitudine, non lontano dai centri di Tirano e Aprica. Il dramma si è consumato poco dopo le ore 15:00, quando l’escursionista è stato sorpreso nel territorio impervio della Valtellina. Le prime ricostruzioni indicano come causa del decesso i morsi subiti dall’uomo, ma il contesto geografico in cui è avvenuto l’evento ha aperto un ventaglio di ipotesi che le autorità stanno ora cercando di escludere o confermare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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