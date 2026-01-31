Escursionista con le ciaspole in difficoltà a 1800 metri | recuperato dai vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in Val Vigezzo, a circa 1800 metri di quota, per recuperare un escursionista in difficoltà. L’uomo si era perso con le ciaspole nella zona della Bocchetta di Sant’Antonio, nel Comune di Craveggia, e non riusciva più a trovare la strada. I soccorritori sono arrivati sul posto e, dopo un’operazione di circa un’ora, sono riusciti a portarlo in salvo. Nessuna altra persona è coinvolta.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Val Vigezzo, nella zona della Bocchetta di Sant’Antonio, nel comune di Craveggia, per soccorrere un escursionista in difficoltà. L’uomo, un cinquantenne lombardo impegnato in un’escursione con le ciaspole a circa 1.800 metri di quota, ha accusato seri problemi a causa di un inconveniente tecnico alla propria attrezzatura. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno ulteriormente complicato la situazione, rendendo impossibile la prosecuzione dell’itinerario. Stremato dallo sforzo e con difficoltà agli arti inferiori, l’escursionista non è più riuscito a muoversi autonomamente.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Craveggia ValVigezzo Escursionista 78enne cade nel bosco di Anghiari: recuperato dai vigili del fuoco Cane da caccia precipita in un pozzo profondo 7 metri, recuperato dai vigili del fuoco La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Craveggia ValVigezzo Argomenti discussi: Escursioni in un ambiente innevato; Parco nazionale, tante iniziative e neve alta; La provincia di Bolzano in Febbraio, 3 posti da visitare nell’inverno alpino. Escursionisti dispersi sul Monte Falterona, soccorsi(ANSA) - AREZZO, 25 GEN - Due escursionisti dispersi durante un'escursione con le ciaspole sul Monte Falterona, in Casentino, sono stati soccorsi dal Soccorso alpino e speleologico toscano attivato da ... msn.com Escursionista con ciaspole precipita per 3 metri in trincea della Grande guerraBattuti dai migliori del campionato. Ora limare gli errori e fare puntiBuona la nostra prestazione, i tifosi hanno visto il nostro impegno: col Cesena cresceremo in cattiveria. Capitan Rozzio: ... ilrestodelcarlino.it Un po’ di allenamento prima di un altro entusiasmante weekend sulle ciaspole Che neveeeee #escursione #inverno #neve #escursioniguidate #ciaspolate #mountainlovers #natura #escursioneguidata #ciaspolata #outdoor #mountain #ciaspol - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.