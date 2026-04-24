Tragedia a Portici | fiamme divorano la casa muore un’anziana

Un incendio si è sviluppato nel parco San Ciro a Portici, causando la morte di una donna di 88 anni. Le fiamme hanno coinvolto un'abitazione in corso Garibaldi 254, e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incendio, che al momento sembra essere di natura accidentale. Nessun altro ferito è stato segnalato.

? Cosa sapere Incendio nel parco San Ciro a Portici uccide una donna di 88 anni.. I carabinieri indagano sulla dinamica accidentale del rogo in corso Garibaldi 254.. Un incendio devastante nel parco San Ciro di Portici, in corso Garibaldi 254, ha strappato la vita a una donna dell’88, nata nel 1938, tra le fiamme che hanno distrutto l’abitazione. Il tragico evento si è consumato nel cuore del quartiere, dove i soccorritori sono intervenuti con estrema urgenza dopo la segnalazione del rogo. Le condizioni cliniche della donna erano apparse immediatamente critiche, alimentando il timore per la sua sopravvivenza; nonostante il tentativo dei sanitari di salvarla, il decesso è stato purtroppo confermato a causa delle gravi ustioni riportate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Portici: fiamme divorano la casa, muore un’anziana Notizie correlate Incendio a Portici, donna di 88 anni muore tra le fiamme nella sua abitazioneUna donna di 88 anni è morta per le ustioni riportate nell'incendio della propria abitazione nel Parco San Ciro. Controlla serbatoio idrico ma cade dentro, anziana muore annegata. Tragedia ad AgrigentoUna pensionata ottantenne, Maria Giordano, di Ravanusa (Agrigento), è morta dopo essere precipitata all’interno della vasca idrica della sua... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio in una casa: morta un'anziana; Casa in fiamme a Portici: muore pensionata di 88 anni; Portici, incendio in casa: anziana muore tra le fiamme; Portici: donna di 88 anni muore in incendio domestico. Tragedia a Portici, appartamento divorato dalle fiamme: muore anzianaIncendio in un appartamento a Portici, morta un'anziana. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti poco fa all’interno del parco San Ciro in Corso Garibaldi 254 per le fiamme in un’abitazio ... lostrillone.tv L'appartamento va in fiamme, muore una donna|VIDEOUna donna del ‘38 ha perso la vita per le ustioni provocate dalle fiamme. Le condizioni dell’anziana erano appare subito grave e nulla ha potuto fare il 118 per salvarle la vita. Sul posto sono ... napolitoday.it DONNA UCCISA DAL MARITO: TRAGEDIA A FOGGIA, LITE IN FAMIGLIA SFOCIA NEL SANGUE. Un violento dramma familiare ha sconvolto la città di Foggia, dove una donna ha perso la vita all'interno della propria abitazione in via Gaetano Salvemini. L - facebook.com facebook Andria, cade palma in pieno centro: sfiorata la tragedia tra i passanti x.com