Controlla serbatoio idrico ma cade dentro anziana muore annegata Tragedia ad Agrigento

Una donna di 80 anni è deceduta dopo essere caduta nella vasca idrica della sua abitazione in via Silvio Pellico, ad Agrigento. L’incidente è avvenuto mentre stava controllando il serbatoio idrico. I soccorritori intervenuti hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima risiedeva a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Una pensionata ottantenne, Maria Giordano, di Ravanusa (Agrigento), è morta dopo essere precipitata all’interno della vasca idrica della sua abitazione, in via Silvio Pellico. L’anziana era andata a controllare le scorte d’acqua a disposizione della sua casa, verosimilmente come faceva spesso vivendo in una provincia dove la crisi idrica è perenne. Ma è precipitata dentro il serbatoio ed è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco. A dare l’allarme è stata la figlia che ha chiamato la vicina di casa non riuscendo a mettersi in contatto con la madre. Ed è stata propria la vicina a fare la tragica scoperta. Inutile l’intervento dei sanitari del 118.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Controlla serbatoio idrico ma cade dentro, anziana muore annegata. Tragedia ad Agrigento Va a controllare il serbatoio idrico e cade all'interno, tragedia a Ravanusa: 80enne muore annegataUna tragedia della quotidianità, di quelle che si consumano nel silenzio delle mura domestiche. Leggi anche: Lavori al serbatoio idrico di Tavolicci, l'erogazione dell'acqua continua grazie ad una autobotte