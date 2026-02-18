Brescia si ferisce con la motosega nel bosco | il 79enne Bruno Ferrari muore dissanguato

Bruno Ferrari, 79 anni di Ome, è morto dopo essersi accidentalmente ferito con una motosega mentre tagliava legna in un bosco vicino alla sua casa. La lama ha reciso un’arteria, e l’uomo è stato trovato in condizioni critiche dai soccorritori arrivati sul posto. I vigili del fuoco hanno tentato di stabilizzare Ferrari, ma lui è deceduto poco dopo.

Ome (Brescia), 17 febbraio 2026 – Tragedia in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre stava facendo legna in un bosco. La vittima, Bruno Ferrari, residente a Ome, si trovava poco distante dalla propria abitazione. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, hanno ripercorso il tragitto fino a individuare la sua auto ferma sul ciglio della strada. Era finito fuori strada dopo aver perso i sensi. Massaggio cardiaco inutile . L'uomo era accasciato sul volante, esanime. I parenti, in contatto con la centrale operativa del Soccorso sanitario, hanno tentato le manovre di rianimazione.