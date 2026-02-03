Preso in Colombia il latitante chioggiotto del traffico internazionale di droga VIDEO

La polizia colombiana ha arrestato Lorenzo Dei Meneghetti, 50 anni, un uomo di Chioggia ricercato da tempo per il suo ruolo nel traffico internazionale di droga. Era considerato una figura chiave nel narcotraffico tra il Sud America e l’Europa. L’arresto arriva dopo mesi di indagini e si è concluso con una operazione sul campo in Colombia, dove l’uomo è stato catturato senza opporre resistenza. Ora si trova in custodia, in attesa di estradizione in Italia.

Preso in Colombia un latitante di Chioggia accusato di traffico internazionale di droga, Lorenzo Dei Meneghetti, 50enne, considerato una figura di rilievo nel narcotraffico tra il Sud America e l'Europa. L'operazione dei carabinieri di Venezia oltre oceano in collaborazione interforze con la polizia colombiana. Nessun parente con lui, è stato rintracciato con un drone e riconosciuto dal tatuaggio sulla spalla: un nome. Poi il blitz dei militari in casa. Attesa per l'estradizione, probabile avesse intrecciato affari con i narcos locali. Lite di coppia: «Nascosta una mazza». Un 21enne colpisce con piede di porco Omicidio Tarna, Vescovo interrogato per oltre 4 ore.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

