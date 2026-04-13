Roma | contrasto ai traffici illeciti nella Capitale trovati coltelli e droga

Nelle ultime settimane, le forze di polizia hanno condotto controlli nelle zone più frequentate di Roma, trovando coltelli e sostanze stupefacenti. L’attività rientra in un piano di interventi mirati per prevenire attività illecite e garantire la sicurezza dei residenti. Durante i controlli, sono stati sequestrati alcuni oggetti proibiti e droghe, mentre sono state identificate persone coinvolte in attività sospette.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di presidio delle aree più sensibili della Capitale, hanno recentemente eseguito una serie di mirati interventi volti a prevenire e contrastare i traffici illeciti. In particolare, nella zona di Cinquina-Bufalotta, l’attento monitoraggio delle vie di comunicazione ha permesso a una pattuglia dei “Baschi Verdi” di individuare e fermare un’autovettura sospetta. Interventi a Cinquina-Bufalotta. L’ispezione del veicolo ha portato al rinvenimento, all’interno del cruscotto, di due coltelli con lame rispettivamente da 10 cm e 26 cm. Il successivo controllo del soggetto ha consentito di rinvenire e ritirare dalla circolazione 3,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: contrasto ai traffici illeciti nella Capitale, trovati coltelli e droga Contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi: tesoretto da 760mila euro per 34 comuniRisorse per 760mila euro per i 34 comuni casertani ricompresi nella fascia territoriale della Terra dei Fuochi. Leggi anche: I controlli Alto Impatto in città: fermati in strada e trovati con droga, coltelli e un martello Argomenti più discussi: GDF - GUARDIA DI FINANZA * ROMA: CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI NELLA CAPITALE; A Roma Tre, Macerata e Siena le nuove cattedre UNESCO; Olbia, sbarca dalla nave con mezzo chilo di droga: in manette un giovane; Pioggia di contanti al porto e all'aeroporto di Bari: intercettati 8 milioni in nero. Dalla Pro Roma all' Urbetevere, passando per Astrea, Grifone e Montespaccato: la scalata del bomber classe 2000 non conosce soste. Domenica il traguardo storico dei 100 gol superato con una doppietta da urlo. - facebook.com facebook Recco: un semaforo intelligente lungo la SP 333 tra via Roma e via Revello x.com