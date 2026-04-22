Insegne storiche Bari salva la memoria delle sue tradizioni | Avviato percorso di protezione

In città si è avviato un percorso per proteggere le insegne storiche, con l'obiettivo di conservare la memoria delle sue tradizioni. L'iniziativa mira a tutelare le insegne che rappresentano il patrimonio artigianale, artistico e commerciale locale, valorizzando i luoghi più rappresentativi e rafforzando il senso di identità della comunità. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di tutela del patrimonio urbano e culturale.

L'iniziativa nasce per garantire la conservazione della memoria storica della città e delle tradizioni artigianali, artistiche e commerciali che hanno caratterizzato Bari nel corso del tempo, contribuendo alla riconoscibilità dei luoghi, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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