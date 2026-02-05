Rivisitando i fiumi di risorgiva | un itinerario unico tra paesaggi e tradizioni storiche

Un itinerario tra i fiumi di Risorgiva apre la stagione di eventi organizzati dall’Associazione la Siepe ONLUS. Per due mesi, marzo e aprile, si potrà scoprire un percorso tra paesaggi naturali, antiche tradizioni e storia locale, attraversando le acque che scorrono tra le zone di Risorgiva. L’obiettivo è far conoscere meglio questa parte di territorio, tra natura incontaminata e memorie del passato, con escursioni e attività dedicate a residenti e visitatori.

**"I fiumi di Risorgiva", un itinerario tra natura, storia e tradizioni** Un viaggio tra i fiumi di Risorgiva, che scorrono attraverso paesaggi e culture, è il tema dell'evento organizzato da *l'Associazione la Siepe ONLUS* per i mesi di marzo ed aprile 2026. Il programma, che prevede cinque incontri, combina teoria e pratica, con due escursioni in ambiente naturale, e si svolge presso la Biblioteca Edith Stein a Piombino, in viale della Stazione, 2. I primi tre incontri saranno teorici, e saranno tenuti dal professor F. Mezzalira, insieme ai professori P. Cornelio e L. Scroccaro, che presenteranno le caratteristiche naturalistiche e storiche dei corsi d'acqua locali.

