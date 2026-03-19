Una settimana prima del decreto Urso, un rappresentante ufficiale aveva espresso parere contrario al taglio delle accise, definendolo inefficace e vantaggioso principalmente per chi consuma più carburante. Tra il 12 e il 18, qualcosa sembra essere mutato nelle decisioni del governo, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o cambi di opinione.

Chissà cosa è cambiato nella mente di Adolfo Urso nella settimana trascorsa tra il 12 e il 18 marzo. Cioè tra il question time in cui il ministro delle Imprese ha definito “ inefficace ” il taglio delle accise, aggiungendo che va soprattutto a beneficio dei “ ceti più benestanti “, e il consiglio dei ministri durante il quale il governo Meloni, presente Urso, ha varato il decreto che le riduce di 25 cent al litro. Il senatore di FdI, oggi impegnato in una nuova cabina di regia della Commissione Allerta Rapida sull’andamento dei prezzi dei carburanti, non ha spiegato il perché del voltafaccia e della decisione di varare un intervento omnibus – e non “rivolto ai redditi più bassi ” come da anticipazioni – a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una settimana prima del decreto Urso bocciava il taglio delle accise: “Inefficace e aiuta soprattutto i ricchi che consumano più carburante”

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