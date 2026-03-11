Oggi le borse seguono l’andamento del prezzo del petrolio, che resta instabile dopo l’annuncio dell’Agenzia internazionale per l’energia. In Europa, il Consiglio dei ministri non ha deciso di ridurre le accise sui carburanti, mentre il gasolio in autostrada raggiunge i 2,6 euro al litro. La situazione resta monitorata nel corso della giornata.

Il prezzo del petrolio ondeggia dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia ha annunciato il maggiore rilascio di riserve della sua storia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Borse oggi 11 marzo, prezzo petrolio in diretta | L'Europa peggiora: nessun taglio sulle accise in Cdm e il gasolio arriva a 2,6 euro in autostrada

